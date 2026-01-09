Трамп: если срок договора с РФ об СНВ истечёт, значит, истечёт

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Times не выразил опасений в связи с истечением срока действия договора с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 - одного из последних договоров о ядерном сдерживании.

Срок действия договора истекает 5 февраля. "Если он истечёт, значит истечёт", - сказал Трамп. "Мы просто заключим лучшее соглашение".

Трамп дал понять, что ему не интересно предложение российского президента Владимира Путина на год продлить действие основных положений договора. При этом Россия и США не ведут переговоры о продлении договора или о новом соглашении.

Трамп сказал New York Times, что будущий договор об ограничении ядерных вооружений должен включать в себя также Китай - третью по размерам ядерного арсенала державу мира. В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что это требование "неразумно и не реалистично", подчеркнув, что Китай поддерживает свой арсенал на "минимальном уровне" и не участвует в гонке вооружений.

Комментариев Москвы относительно высказываний Трампа пока не было.

В интервью Трамп также коснулся темы войны в Украине. Президент США отметил, что Соединённые Штаты готовы участвовать в гарантиях безопасности Украине, будучи убеждённым, что Россия после прекращения огня не попытается возобновить агрессию. "Я твердо убеждён, что они не вторгнутся снова, иначе я бы не согласился на это (участие в гарантиях безопасности)", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что по-прежнему считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в прекращении войны, и отметил, что за прошедший почти год, в течение которого администрация Трампа прилагает усилия по достижению мира, нежелание договариваться проявляли в разные моменты как Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отметил, что у него нет чётких сроков для достижения договорённостей о мире.

В другом интервью, вышедшем в эфир накануне - Fox News - Трамп подтвердил, что поддерживает законопроект об ужесточении санкций в отношении России и её партнёров, разработанный в Сенате, однако надеется, что ему не придётся воспользоваться полномочиями, которые даст администрации этот законопроект.