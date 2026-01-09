Трамп: если срок договора с РФ об СНВ истечёт, значит, истечёт

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Times не выразил опасений в связи с истечением срока действия договора с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 - одного из последних договоров о ядерном сдерживании.
Срок действия договора истекает 5 февраля. "Если он истечёт, значит истечёт", - сказал Трамп. "Мы просто заключим лучшее соглашение".
Трамп дал понять, что ему не интересно предложение российского президента Владимира Путина на год продлить действие основных положений договора. При этом Россия и США не ведут переговоры о продлении договора или о новом соглашении.
Трамп сказал New York Times, что будущий договор об ограничении ядерных вооружений должен включать в себя также Китай - третью по размерам ядерного арсенала державу мира. В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что это требование "неразумно и не реалистично", подчеркнув, что Китай поддерживает свой арсенал на "минимальном уровне" и не участвует в гонке вооружений.
Комментариев Москвы относительно высказываний Трампа пока не было.
В интервью Трамп также коснулся темы войны в Украине. Президент США отметил, что Соединённые Штаты готовы участвовать в гарантиях безопасности Украине, будучи убеждённым, что Россия после прекращения огня не попытается возобновить агрессию. "Я твердо убеждён, что они не вторгнутся снова, иначе я бы не согласился на это (участие в гарантиях безопасности)", – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что по-прежнему считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в прекращении войны, и отметил, что за прошедший почти год, в течение которого администрация Трампа прилагает усилия по достижению мира, нежелание договариваться проявляли в разные моменты как Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отметил, что у него нет чётких сроков для достижения договорённостей о мире.
В другом интервью, вышедшем в эфир накануне - Fox News - Трамп подтвердил, что поддерживает законопроект об ужесточении санкций в отношении России и её партнёров, разработанный в Сенате, однако надеется, что ему не придётся воспользоваться полномочиями, которые даст администрации этот законопроект.
- В интервью New York Times Трамп прокомментировал также дальнейшую ситуацию вокруг Венесулы, где в ночь на 3 января в результате американской военной операции был захвачен вместе с женой и доставлен в США, для суда в Нью-Йорке, венесуэльский лидер Николас Мадуро. Как дословно сказал Трамп, США будут осуществлять контроль над Венесуэлой гораздо дольше, чем один год. На вопрос газеты о наличии каких-либо ограничений для его глобальной власти Дональд Трамп ответил, что единственным ограничением является лишь его собственная позиция. "Да, есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять людям вред", - цитирует слова Трампа New York Times. В ходе дальнейшей беседы Дональд Трамп сказал, что его администрация должна придерживаться международного права, но, как отмечает газета, нынешний президент США дал ясно понять, что будет арбитром в вопросах применения общих норм.