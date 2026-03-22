Трамп грозит ударами по электростанциям Ирана

Президент США Дональд Трамп в ночь на 22 марта заявил, что даёт Ирану 48 часов на то, чтобы он полностью и без ограничений разблокировал Ормузский пролив для судоходства. Если этого не произойдёт, то, как написал Трамп соцсети Truth Social, американские военные начнут наносить удары по иранским электростанциям, "начиная с крупнейшей".

После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с мировым океаном. Пролив имеет стратегическое значение, поскольку через него идут поставки нефти из нефтедобывающих стран Персидского залива на мировой рынок. Власти Ирана заявляют, что позволяют пользоваться проливом судам из "дружественных стран", но не союзникам США. Сообщалось, в частности, что за последние дни через пролив проходили танкеры под флагами Индии и Пакистана.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости разблокировать пролив и призывал страны НАТО и ряд других государств присоединиться к миссии по обеспечению судоходства, однако большинство союзников фактически отказалось исполнить эту просьбу, что вызвало негативную реакцию Вашингтона.

Представители иранского командования в ответ на требование Трампа заявили, что в случае, если президент США выполнит свою угрозу, Иран расширит удары по объектам энергетической инфраструктуры стран региона, в частности Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Представитель центрального командования "Хатам аль-Анбия" Ирана Эбрахим Золфагари заявил, что Иран атакует также опреснительные установки и IT-инфраструктуру, связанную с США и Израилем.

Иран в последние дни нанёс удары по НПЗ в Кувейте, Саудовской Аравии и Израиле, объектам энергетики в Катаре, а также, как утверждается, выпустил ракеты с радиусом полёта до 4 тысяч километров по американо-британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане.

Аналитики, которых цитируют Reuters, в связи с последней эскалацией конфликта опасаются "чёрного понедельника" на мировых биржах и дальнейшего роста цен на нефть, что, в свою очередь, может раскрутить спираль инфляции.