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Трамп и Байден обеспечили себе выдвижение в президенты от партий

Дебаты Трампа и Байдена в 2020 году
Дебаты Трампа и Байдена в 2020 году

Нынешний президент США демократ Джо Байден и бывший президент республиканец Дональд Трамп заручились поддержкой большинства делегатов партийных съездов, которые летом нынешнего года официально выдвинут кандидатов в президенты на ноябрьских выборах.

То, что Байден и Трамп были фаворитами, было очевидно с самого начала праймериз, однако формально необходимое большинство делегатов было обеспечено по итогам голосования в ряде штатов, прошедшего во вторник. Во многом оно было формальным, поскольку все относительно серьёзные соперники и Байдена, и Трампа ранее уже заявили о выходе из борьбы за выдвижение.

Трамп во вторник одержал победу в Джорджии, Миссисиппи, Вашингтоне (там за его соперницу Никки Хейли, несмотря на её отказ от борьбы, проголосовали более 20% республиканцев) и на Гавайях, Байден - в Джорджии, Миссисиппи и Вашингтоне.

Теоретически партийные съезды могут выдвинуть и иную кандидатуру, а не победителя праймериз, однако это чрезвычайно маловероятно.

По большинству опросов, Трамп в данный момент несколько опережает Байдена по числу готовых проголосовать за него на выборах 5 ноября.

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