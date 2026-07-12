Трамп и CENTCOM: Ормузский пролив остаётся открытым

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил в интервью NBC, что Ормузский пролив, несмотря на утверждения Ирана, остаётся открытым для коммерческого судоходства.

С таким же заявлением выступило 12 июля Центральное командование Вооружённых сил США. "Иран не контролирует пролив. Движение продолжается", - говорится в публикации CENTCOM в соцсети X.

В ещё одной публикации американское командование упоминает о заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции о "закрытии" пролива и отмечает, что пролив является международным морским путём и американские военные обеспечат свободу судоходства через него.

Трамп вновь обвинил Иран в нарушении договорённостей и отметил, что американские военные "разбомбили к чертям" иранские объекты минувшей ночью.



Ормузский пролив связывает Персидский залив с Аравийским морем, он имеет важнейшее значение для поставок нефти из стран Персидского залива на мировой рынок. С начала марта до середины июня движение по нему было фактически перекрыто Ираном. Меморандум, подписанный США и Ираном в середине июня, предусматривал открытие пролива на срок по крайней мере 60 дней, в течение которых должны были вестись переговоры об окончательном соглашении.

Иран, однако, продолжает настаивать на том, что суда, проходящие через пролив, должны следовать только по обозначеннным иранскими властями маршрутам. На этой неделе иранские военные несколько раз наносили удары по судам, которые следовали, как утверждалось, несогласованно. Военные США в ответ на это начали наносить удары по целям в Иране. Последний обмен ударами произошёл в ночь на 12 июля.

Американские военные утверждают, что суда могут идти через пролив по так называемому южному коридору, ближе к побережью Омана. Иран, однако, считает этот маршрут несогласованным и грозит таким судам ударами. По данным Hormuz Strait Monitor, за последние сутки через пролив прошли 20 судов - это примерно одна шестая от нормального объёма трафика.