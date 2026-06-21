Трамп и Мелони продолжают критиковать друг друга в соцсетях

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth, что больше не хочет дружить с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он отметил, что её популярность среди итальянских избирателей "оставляет желать лучшего".

"После того, как США победили Иран в военном плане, она снова хочет быть [со мной] друзьями, чтобы получить голоса на выборах. Нет, спасибо!!!", – написал Трамп.

Он снова повторил свое утверждение, что на саммите G7 во Франции на прошедшей неделе Мелони "снова и снова просила меня сфотографироваться с ней", чтобы поднять свою популярность.

Джорджа Мелони опубликовала в соцсетях ответ на новое заявление Трампа. Она назвала его слова "постоянными, неспровоцированными атаками", которые "не имеют смысла". Мелони отметила, что дружба с Дональдом Трампом "точно не помогла" её популярности в Италии.

"В любом случае, моя популярность – не ваша забота. Я советую вам сосредоточиться на своей [популярности]", – подчеркнула она.

19 июня Дональд Трамп сообщил итальянским журналистам, что на саммите G7 во Франции Джорджа Мелони, как он выразился, "умоляла его" сфотографироваться с ней и он поучаствовал в снимке, потому что ему "стало её жалко".

Премьер Италии в ответ заявила, что "была поражена" таким комментарием Трампа, который оказался "полностью выдуманным". Глава МИД Италии Антонио Таяни отметил свою рабочую поездку в США из-за слов Трампа, которые "оскорбляют всю Италию".

Мелони ранее рассматривалась как политическая союзница Трампа, поскольку их взгляды близки по ряду вопросов. Президент США ранее критиковал и других европейских политиков, в их же адрес он, впрочем, публиковал и похвальные замечания. Столь резко, как Мелони, не реагировал, однако, никто из европейских лидеров.