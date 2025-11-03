Трамп "на данный момент" исключает поставки "Томагавков" Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что на на данный момент не рассматривает возможность поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что его позиция может измениться, но на данный момент его ответ - "нет".

Ранее, говоря о возможности поставок "Томагавков", Трамп говорил, что, возможно, уже принял решение, однако сначала хочет узнать, для ударов по каким целям Украина будет их использовать. Он также признавал, что такие поставки станут "большой эскалацией". Некоторые комментаторы предполагали, что Трамп может объявить о поставках ракет Украине на встрече с Владимиром Зеленским в середине октября. Однако этого не произошло, Зеленский после встречи фактически дал понять, что тема "Томагавков" пока отложена.

Трамп также сказал, что не участвует в дискуссиях о судьбе российских замороженных активов.

В Москве ранее категорически отвергали возможные поставки "Томагавков" Украине, заявляя, что это не повлияет на ход войны, но разрушит отношения США и России.

В интервью телеканалу CBS Трамп повторил свои тезисы о том, что Россия, по его мнению, рано или поздно согласится на мир в Украине. По его словам, этому должно помочь экономическое давление на Москву, а также возможность взаимовыгодной торговли между США и Россией после установления мира. Он также охарактеризовал как российского президента Владимира Путина, так и китайского лидера Си Цзиньпина, как "жёстких и умных" людей и "сильных лидеров", с которыми "нельзя играть".