Трамп обещает помочь афганским беженцам в ОАЭ

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что намерен помочь афганцам, которые бежали в Объединённые Арабские Эмираты после прихода к власти в Афганистане движения Талибан, признанного во многих странах террористической организацией.

Среди находящихся в лагерях в ОАЭ беженцев — члены семей американских военнослужащих афганского происхождения, дети, ожидающие воссоединения с родителями, родственники уже принятых в США лиц, а также десятки тысяч афганцев, сотрудничавших с американским правительством во время 20-летнего военного присутствия США в Афганистане.

"Я постараюсь их спасти, и начну прямо сейчас", — написал Трамп в социальной сети Truth Social, прикрепив ссылку на статью новостного портала Just the News. В статье утверждается, что власти ОАЭ якобы готовятся передать некоторых афганских беженцев представителям талибов. Агентство Reuters пока не получило официального подтверждения этой информации. Государственный департамент США также не давал официальных комментариев.

ОАЭ, один из ключевых партнёров США в сфере безопасности, в 2021 году согласились временно разместить несколько тысяч афганцев, эвакуированных из Кабула после того, как талибы установили полный контроль над Афганистаном. С тех пор, по данным администрации президента США Джо Байдена, в США были переправлены почти 200 тысяч афганцев. В 2022 году Канада согласилась по просьбе США принять около 1 000 афганцев, остававшихся в лагерях для беженцев в ОАЭ. Сколько афганцев остаётся в Эмиратах на сегодняшний день — неизвестно.

Некоторые государства активизировали депортации афганских беженцев в последнее время. По данным ООН, за последние семь месяцев почти два миллиона афганцев были возвращены в Афганистан из Ирана и Пакистана. В пятницу Германия выслала 81 афганского мужчину в рамках ужесточения своей миграционной политики. Другие страны Евросоюза также настаивают на пересмотре и ограничении норм предоставления убежища для беженцев из Афганистана.

В самих США демократы призывают администрацию Трампа восстановить для афганцев статус временной защиты(TPS), подчёркивая, что женщины и дети особенно уязвимы при нынешней власти в Афганистане.