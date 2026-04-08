Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте обсудит возможность выхода США из альянса.

"Президент обсуждал это. И, я думаю, президент будет обсуждать это через пару часов с Рютте. И, возможно, после этой встречи, которая состоится позднее сегодня днем, вы услышите об этом непосредственно от президента", – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По её словам, Трамп считает, что операция США и Израиля против Ирана стала испытанием для НАТО, и военный союз его провалил.

Левитт также заявила, что первоначальный иранский план из 10 пунктов был "в корне несерьёзным и неприемлемым", он был отвергнут и "буквально выброшен в мусорную корзину президентом Трампом". После этого, по словам Левитт, Тегеран признал реальность и направил США более разумный план, который может стать основой для переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Иран согласился передать США свой обогащённый уран. По словам Левитт , это "красная черта", от которой президент не отступит.

Левитт также заявила, что сообщения о закрытии Ормузского пролива не соответствуют действительности. По её словам, США получили подтверждение, что движение судов продолжается, а любые ограничения будут "совершенно неприемлемыми".

Она добавила, что США будут рассматривать возможное взимание Ираном платы за проход через пролив как ограничение.

Ормузский пролив обеспечивает около 20% мировых поставок нефти и до 30% поставок сжиженного природного газа и считается ключевой энергетической артерией мира.

Ранее сообщалось, что США готовы к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия пролива. В Тегеране заявляли о готовности выполнить это требование. При этом, по данным СМИ, Иран приостанавливал движение танкеров после сообщений об ударах Израиля по Ливану.

Агентство Reuters также сообщало, что Тегеран рассматривает возможность частичного открытия пролива до 10 апреля накануне переговоров в Пакистане.