Трамп объявил о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня.

"Я только что провел плодотворные беседы с уважаемым президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биби (Биньямином – прим. РС) Нетаньяху. Двое лидеров договорились, что для достижения мира между их странами они официально объявят 10-дневное перемирие", – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

Режим прекращения огня вступит в силу в ночь на 17 апреля. По словам американского президента, договорённость была достигнута после его переговоров с президентом Ливана Жозефом Ауном и Нетаньяху.

Трамп также отметил, что пригласил лидеров двух стран на переговоры в Вашингтон.

"Обе стороны стремятся к МИРУ, и я верю, что он наступит, причем очень скоро!" — сообщил президент США.

Некоторые израильские министры просили Нетаньяху провести голосование по прекращению огня с Ливаном, но премьер объявил, что оно проводиться не будет.

"Наши силы останутся на стратегических точках в дни перемирия", – сказал глава израильского правительства министрам и пообещал провести дополнительное обсуждение этого вопроса позже.

На юге Ливана израильская армия проводит операцию против "Хизбаллы". По словам Нетаньяху, в ходе перемирия ЦАХАЛ останется в Ливане, "создав обширную зону безопасности вплоть до сирийской границы".

В своих сообщениях Трамп не упомянул проиранскую группировку "Хезболла". Она признана террористической в США и в Израиле, в Евросоюзе террористическим прзнано только военное её крыло, но не политическая партия.

В Израиле неоднократно на разных уровнях заявлялось, что регулярная ливанская армия в действительности не в состоянии эффективно контролировать присутствие "Хезболлы" на местности. Кроме того, нельзя исключать, что вооружённые подразделения группировки попытаются воспользоваться прекращением огня в своих интересах.

Ранее в Вашингтоне прошли прямые переговоры представителей Израиля и Ливана — впервые с 1993 года. Встреча состоялась при участии госсекретаря США Марко Рубио.

Стороны договорились продолжить диалог в ближайшие недели, включая обсуждение демаркации границы и гуманитарных вопросов.

Израиль и Ливан формально остаются в состоянии войны с момента создания Израиля в 1948 году.

