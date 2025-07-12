Трамп угрожает ввести 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести с 1 августа 30-процентные тарифы на импорт из Мексики и Европейского союза. Об этом говорится в письмах Трампа лидерам этих стран, опубликованных на платформе Truth Social.

Новые тарифы стали частью широкой кампании Трампа по пересмотру торговых отношений с другими странами. За последнюю неделю аналогичные уведомления получили 23 торговых партнёра США, включая Канаду, Японию и Бразилию. Тарифы варьируются от 20% до 50%, включая 50% на медь.

Трамп требует от ЕС полного открытия рынков для американских товаров и отмены европейских таможенных пошлин. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такие меры "вредными для обеих сторон" и предупредила о возможных ответных шагах.

Для Канады Трамп угрожает ввести еще более высокий, чем для Мексики и ЕС, таможенный тариф — 35%. Трамп связывает эти меры с проблемой контрабанды наркотиков из Канады, несмотря на то что их основной поток поступает из Мексики.

Мексика, отправляющая в США более 80% своего экспорта, в 2023 году стала крупнейшим торговым партнёром США, обогнав Китай. ЕС надеялся заключить с США широкое соглашение, но теперь склоняется к промежуточному варианту. Внутри блока позиции расходятся: Германия выступает за компромисс, Франция — против уступок.

По данным Минфина США, доходы от таможенных пошлин превысили $100 млрд в текущем финансовом году.