Трамп объявил о восстановлении блокады Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады Ирана в Ормузском проливе и объявил, что Вашингтон будет взимать плату за обеспечение безопасности международного судоходства.

"Ормузский пролив открыт и останется открытым – с Ираном или без него. Мы вновь вводим иранскую блокаду, названную так потому, что она распространяется только на иранские суда и клиентов, связанных с Ираном. Все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом", – написал Трамп в Truth Social.

Кроме того, по словам Трампа, США не намерены бесплатно обеспечивать безопасность одного из важнейших морских торговых маршрутов мира.

"Нам заплатят за его охрану – большие деньги. Другие страны очень богаты, они на нашей стороне, и от нас не ожидается, что мы будем делать это бесплатно", – сказал президент США.

Позже Трамп в разговоре Fox News уточнил, что Вашингтон будет взимать сбор в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. До начала конфликта между США, Израилем и Ираном через него проходили около 20% мировых морских поставок нефти. После начала боевых действий Иран объявил о закрытии пролива, а США ввели ограничения на судоходство в иранские порты.

Открытие Ормузского пролива было одним из ключевых пунктов меморандума о взаимопонимании, подписанного Вашингтоном и Тегераном в июне. Документ предусматривал прекращение огня на 60 дней и восстановление судоходства. В начале июля Трамп заявил, что считает режим прекращения огня фактически завершённым, после чего Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива.





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