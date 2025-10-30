Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний и переговорах с Россией

США "немедленно" начнут испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, заявил Дональд Трамп.

"У Соединённых Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Это было достигнуто, в том числе полным обновлением и модернизацией имеющихся вооружений, в ходе моего первого срока в должности. Из-за огромной разрушительной силы мне было жаль это делать, но у меня не было выбора! Россия на втором месте, а Китай — далеко на третьем, но он догонит нас в течение пяти лет", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что поручил Пентагону начать испытания "на равноправной основе".

Трамп также сообщил, что США уже ведут переговоры с Россией о денуклеаризации. "Денуклеаризация была бы великим делом, и США уже ведут такие переговоры с Россией. Если мы что-то предпримем, к нам присоединится Китай", — отметил президент.

Япония, в ответ на заявления Трампа, заявила, что продолжит политику "мира без ядерного оружия".

США не проводили ядерные испытания с 1992 года, Россия — с 1990-го, Китай — с 1996-го.

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" с ядерными установками. В ответ Трамп заявил, что Путину "стоило бы заняться завершением войны, которая идет уже почти четыре года, а не испытаниями ракет".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что испытания "Буревестника" и "Посейдона" "ни в коей мере не являются ядерными".

"Мы надеемся, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание", — сказал Песков. Он также напомнил, что в мире действует мораторий на проведение ядерных испытаний.