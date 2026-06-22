Трамп: "Ормуз открыт". Иран говорит об установлении линии связи

Президент США Дональд Трамп заявил о полном открытии прохода через Ормузский пролив, через который идет значительная часть мировых нефтяных поставок и который был блокирован Ираном, а потом США во время войны.

"Вчера больше нефти, чем когда-либо, прошло через пролив... Нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт... У нас есть две вещи: открытый пролив и страна, которая никогда не будет иметь ядерное оружие", сказал президент.

Стремление помешать Ирану разработать ядерное оружие было одной из ключевых причин начатой против него в феврале операции США и Израиля.

Reuters приводит слова высокопоставленного иранского переговорщика Мохаммада Багера Галибафа, что Тегеран согласился на установление линии связи относительно прохода судов через Ормузский пролив, чтобы избежать конфликтов и инцидентов в этом стратегически важном водном пути.

Война, удары Ирана по странам ближневосточного региона и закрытый пролив привели к резкому росту мировых цен на нефть и угрозе глобального экономического спада.

Газета Financial Times сообщает, что по ее подсчетам на основе спутниковых снимков, у пролива находится 441 танкер.

Открытие Ормузского пролива – в центре внимания американо-иранских переговоров в Швейцарии.

После их первого раунда США выдали временное разрешение на добычу, поставку и продажу находящейся под санкциями иранской нефти. В свою очередь Тегеран, как утверждается, согласился вновь допустить на свою территорию инспекторов МАГАТЭ.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил:

"В соответствии с продолжающимися продуктивными переговорами в Швейцарии Иран обязался обеспечить свободный транзит через Ормузский пролив и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд на свою территорию. В рамках соглашения Министерство финансов выдало временную 60-дневную общую лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти".

Как напоминает Reuters, в соответствии с подписанным на прошлой неделе меморандумом о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, Соединенные Штаты согласились выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и производных, а также всех сопутствующих услуг, включая банковские операции, страхование и транспортировку.

Разрешенные в понедельник общие лицензии операции включают импорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов в Соединенные Штаты.

В лицензии говорится, что иранская нефть может импортироваться в Соединенные Штаты в рамках этих разрешений, если это необходимо для завершения ее продажи или поставки.

Она не разрешает операции с участием Северной Кореи или Кубы, стран, находящихся под жесткими санкциями США, пишет агентство.

Ранее о том, что Иран согласился допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии, объявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вэнс заявил, что обсуждение между Ираном, США и МАГАТЭ по этому вопросу начнется "на этой неделе". Иран пока это не подтвердил.

Как сообщает Axios, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США и Иран договорились о разблокировании части замороженных иранских средств, хотя Вэнс отметил, что этого еще не произошло.