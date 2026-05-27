Трамп отверг идею передачи Ираном урана Китаю или России

Президент США Дональд Трамп 27 мая на заседании своего кабинета в Вашингтоне заявил, что Вашингтон по-прежнему "не удовлетворён" позицией Ирана на мирных переговорах, однако рассчитывает на то, что мирное соглашение всё же будет достигнуто. Он вновь дал понять, что если договориться не удастся, Соединённые Штаты могут возобновить боевые действия.

По мнению Трампа, иранские власти хотят заключить "сделку", на что указывает и частичное возобновление работы интернета в стране после трёх месяцев его полного отключения. Президент США отметил, что экономика Ирана "в свободном падении", и мирное соглашение жизенно необходимо Тегерану.

Говоря о возможных параметрах "сделки", Трамп отметил, что Ормузский пролив должен быть открыт без всяких ограничений. Он также заявил, что ему не нравится идея передачи Ираном обогащённого урана России или Китаю.

Иранские государственные СМИ ранее в среду заявили, что в ходе непрямых переговоров стороны, в частности, договорились о восстановлении в течение месяца судоходства через Ормузский пролив - в обмен на снятие США морской блокады Ирана и сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке. В Белом доме назвали иранское сообщение не соответствующим действительности.

На прошлых выходных сообщалось о существенном прогрессе на переговорах о мирном соглашении, которые ведутся в условиях хрупкого прекращения огня - после продолжавших более месяца обмена ударами, начавшегося с удара США и Израиля по Ирану 28 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что осталось согласовать несколько формулировок. Обе стороны, однако, подчёркивают, что соглашение может и не быть достигнуто. Переговоры сейчас сосредоточены на собственно прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива, с тем что ядерная программа Ирана будет обсуждаться позднее.