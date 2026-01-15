Трамп: переговоры о завершении войны затягивает Зеленский

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что мирные переговоры о завершении войны в Украине затягивает президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, президент России Владимир Путин готов завершить войну против Украины. "Я думаю, он [Путин] готов заключить сделку, – сказал он. – Украина менее готова к сделке".

На вопрос о том, почему переговоры под руководством США пока не привели к урегулированию войны, Трамп сказал: "Зеленский". Что именно, по его мнению, делает Зеленский для затягивания переговоров, он не уточнил.

Трамп ранее возлагал ответственность за неуспех переговоров то на Украину, то на Россию, при этом отмечая, что, по его мнению, рано или поздно они всё же согласятся на "сделку".

Президент США сообщил, что может встретится с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) на следующей неделе. "Я бы встретился, если он там будет, – сказал Трамп. – Я буду там". Трамп также заявил, что ему ничего не известно о возможной предстоящей поездке в Москву его спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, о которой 14 января сообщило агентство Bloomberg.

В недавнем интервью The New York Times Трамп повторил, что у Зеленского "нет карт" на руках: "У него нет карт. У него не было карт с первого дня". Единственным "козырем" президента Украины он назвал самого себя: "Если бы у него [Зеленского] не было Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают".

В ходе непрямых переговоров при посредничестве США, как сообщалось ранее, Москва выдвигала ряд требований, в том числе вывод украинских войск из Донецкой области, которые Киев называет неприемлемыми. Зеленский неоднократно заявлял, что Украина настроена максимально конструктивно и пошла на компромиссы. По многим аспектам мирного урегулирования в последние недели сообщалось о продвижении. После переговоров во Флориде с Трампом 29 декабря Зеленский заявил, что стороны достигли большого прогресса. "План из 20 пунктов на 90% согласован, гарантии безопасности от США – 100%, гарантии от США и Европы – 90%, военный аспект – 100%, план экономического восстановления Украины дорабатывается", – сказал он. 12 января президент Украины сообщил, что проект текста соглашения о гарантиях безопасности для Украины "достигает исторического уровня" и что он поручил своей команде окончательно подготовить его для возможного подписания на высшем уровне.

Россия в конце декабря заявила о том, что пересмотрит переговорные позиции, обвинив Украину в атаке на резиденцию Владимира Путина (сам Трамп впоследствии заявил, что этой атаки, по данным США, не было). Как именно она их пересмотрит, до сих пор не было уточнено.

Переговоры идут на фоне продолжения боевых действий, в последние недели из-за российских ударов сложилась тяжёлая ситуация в энергосистеме Украины.

