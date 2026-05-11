Трамп: перемирие с Ираном "на грани выживания"

Перемирие с Ираном "на грани выживания" после того, как иранские власти прислали "неприемлемый" для США ответ на мирные предложения. Об этом в понедельник в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Он выступил перед журналистами в преддверии своего визита в Китай, в ходе которого, как подтвердил сам Трамп, будет обсуждаться и ситуация на Ближнем Востоке.

Полученный в воскресенье ответ Ирана Трамп назвал "мусором".

Президент США назвал руководителей Ирана "бесчестными", утверждая, что они предварительно согласились на ряд условий, однако в своём письменном ответе выскзались совершенно иначе. Речь идёт, в частности, об обещании передать запасы обогащённого урана.

Трамп в своём выступлении также выступил с критикой иракских курдов, вооружённые отряды которых называли в числе возможных союзников США в случае наземной операции против Ирана. "Они сражаются упорно, когда им платят. Я очень разочарован курдами", - сказал Трамп, заявив также, что Соединённые Штаты отправили для иранского подполья оружие и боеприпасы, но курды якобы оставили его себе.

Об ответе Ирана США сообщалось 10 мая, в тот же день вечером Трамп назвал его неприемлемым. Тегеран, по сообщениям, потребовал остановить боевые действия Израиля против группировки "Хезболла" (в США признана террористической, в Ливане действует легально), выплатить ему компенсации за разрушения в ходе боевых действий, снять морскую блокаду и санкции, а также оставить за Ираном контроль над Ормузским проливом. США предлагали, как сообщается, подтвердить отказ от возобновления боевых действий и разблокировать водные пути, а позднее перейти к дискуссиям относительно ядерной программы Ирана.



28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, целью ударов было названо прежде всего уничтожение его ядерной программы. В начале апреля стороны договорились о прекращении огня, сейчас оно действует без какой-либо установленной даты его окончания, однако к мирному соглашению стороны пока не пришли, а Ормузский пролив, важный для мирового рынка энергоносителей, де-факто остаётся заблокированным - суда проходят через него крайне редко, опасаясь иранских атак.



Будущее мирных переговоров после того, как США и Иран вновь не сошлись во мнениях о параметрах соглашения, остаётся неясным. Как ожидается, Трамп в среду прибудет в Китай и встретится там с председателем КНР Си Цзиньпином. Обе стороны конфликта рассчитывают на то, что Китай будет давить на их противника с целью заставить его пойти на уступки.

Агентство Bloomberg и другие СМИ сообщили в понедельник, что вместе с Трампом в Китай отправится большая делегация американских бизнесменов, включая Илона Маска и Тима Кука, а также других руководителей крупнейших компаний, таких как Blackrock, Boeing, Goldman Sachs и Meta.



