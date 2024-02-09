Трамп победил на кокусах республиканцев в Неваде

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп одержал победу на кокусах (собраниях сторонников партии) в Неваде.

Третья победа Трампа после успехов в Айове и Нью-Гэмпшире помогает ему укрепить контроль над партийной процедурой, сообщает Голос Америки.

По данным Associated Press, в Неваде Трамп получил 98% голосов.

Главный соперник Трампа, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, не получила голосов, поскольку её кандидатура не обсуждалась. По словам Хейли, республиканские чиновники сфальсифицировал процесс праймериз и кокусов в штате в пользу Дональда Трампа.

Победив на кокусах, Трамп получил 26 делегатов от штата.

Он поблагодарил избирателей и предположил, что путь к победе на всеобщих выборах пройдет через Неваду.

6 февраля в Неваде прошли республиканские и демократические праймериз. Трамп в них не участвовал, а Никки Хейли проиграла, уступив графе "против всех". В Демократической партии победил действующий президент США Джо Байден. Он набрал 89% голосов.