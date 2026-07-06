Трамп подтвердил, что говорил с главой ФИФА о красной карточке

Президент США Дональд Трамп 6 июля подтвердил, что говорил с главой международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о красной карточке, полученной футболистом сборной США в матче чемпионата мира, и просил его отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна на следующий матч.

Общаясь с журналистами в Вашингтоне, Трамп сказал, что не видит в своём разговоре с Инфантино никаких нарушений. По его словам, он действительно просил Инфантино отменить дисквалификацию, поскольку считает, что фол Балогуна, за который его удалили с поля в матче с Боснией и Герцеговиной, был случайным. Трамп отметил, что ФИФА приняла решение отложить дисквалификацию самостоятельно. "Я не могу указывать им, что делать. Я считаю, что решение приняла комиссия. И это было правильное решение", - сказал он.

Трамп отметил, что "хорошо разбирается в спорте" и считает, что американский игрок не нарушил правила. "Это были два парня, которые бежали на полной скорости и случайно столкнулись друг с другом", - заявил он. По его словам, ТРамп изначально не знал, что красная карточка означает не только удаление с поля, но и дисквалификацию на следующий матч.

Согласно правил, при получении красной карточки игрок автоматически пропускает следующий матч чемпионата. В случаем Балогуна это должна была быть игра 1/8 финала со сборной Бельгии, которая состоится уже вечером 6 июля. Однако в воскресенье ФИФА объявила о том, что Балогун сможет выйти на поле, его дисквалификацию отложат на год. При этом организация сослалась на пункт регламена, который позволяет принять такое решение.

Оно, однако, вызвало волну возмущения со стороны ряда представителей футбольной общественности. С его резкой критикой выступила как Бельгийская футбольная ассоциация, так и европейский футбольный союз УЕФА. Многие комментаторы говорят о беспрецедентном вмешательстве Трампа в дела ФИФА. В самой ФИФА ситуацию не комментировали.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, при этом подавляющее большинство матчей проходит именно в Соединённых Штатах.

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