Трамп поговорил по телефону с Зеленским и с Путиным

Президент США Дональд Трамп провёл 14 июня телефонные разговоры с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

У Трампа 14 июня день рождения. Ему исполнилось 80 лет.

Зеленский назвал свой разговор с Трампом "чудесным". Он сообщил, что поздравил президента США с днём рождения и обсудил с ним "много ключевых вещей", поблагодарив при этом за поддержку. "Я проинформировал президента про последние события на поле боя и про то, как усилилась наша позиция". Как написал Зеленский, более детальное обсуждение пройдёт на встрече лидеров на саммите G7 в будущем году.

О разговоре Путина с Трампом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин поздравил Трампа с днём рождения. Как сказал Ушаков, беседа продолжалась 55 минут, и в её ходе была достигнута договорённость о скором визите спецпредставителей Трампа в Москву. Путин, как сказал его помощник, заявил, что удары Украины по российской инфраструктуре не окажут влияния на ход войны, а Трамп, как сказал также Ушаков, "выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США".

По словам Ушакова, Трамп был "тронут" поздравлениями Путина и сам поздравил российского лидера с днём России. Звонок состоялся по инициативе Путина.

Сам Трамп пока не комментировал свои разговоры с лидерами России и Украины.

Предыдущий разговор Трампа и Путина состоялся в начале мая, речь шла в том числе впоследствии при посредничестве президента США удалось согласовать прекращение огня между Россией и Украиной на 9-11 мая после того, как Россия отвергла украинское предложение о перемирии 6 числа, а Украина - российское о перемирии 8-9 мая.