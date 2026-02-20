Трамп поручил Пентагону раскрыть документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету опубликовать правительственные документы, касающиеся внеземной жизни и неопознанных летающих объектов (НЛО).

"Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов об инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлениях и неопознанных летающих объектах, а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами", – написал Трамп в своей соцсети Truth.

В четверг он обвинил бывшего президента США Барака Обаму в разглашении "секретной информации" после его комментариев в подкасте Брайана Тайлер Коэна. Отвечая на вопрос о том, существуют ли на самом деле инопланетяне, Обама сказал: "Они настоящие, но я их не видел". Он также опроверг теории заговора о правительственном объекте в штате Невада, где якобы содержатся внеземные формы жизни.

"Их не держат в ... зоне 51 Зона 51 – это засекреченный объект Военно-воздушных сил США в штате Невада. По мнению некоторых, там изучают пришельцев и НЛО. Предположительно, на базе тестировали сверхсекретные самолеты-разведчики.. Там нет никаких подземных сооружений, если только не существует какой-то грандиозный заговор, и это не скрыли от президента Соединенных Штатов", – сказал Обама.

Позднее он уточнил, что не видел доказательств того, что инопланетяне "устанавливали с нами контакт". При этом Обама добавил, что "Вселенная настолько огромна, что, статистически, вероятность существования жизни где-то там высока".