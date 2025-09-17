Трамп посещает Британию с беспрецедентным вторым госвизитом

Президент США Дональд Трамп вечером 16 сентября прибыл с государственным визитом в Великобританию.

Это второй визит самого высокого ранга, который Трамп в качестве президента наносит в страну. Комментаторы отмечают, что это беспрецедентно - как правило иностранные лидеры не посещают Британию с государственным визитом дважды. В первый раз такой визит Трамп наносил во время своего первого срока, когда ещё была жива королева Елизавета II.

В среду президента США примет британский король Карл III в Виндзорском замке под Лондоном. Ожидается пышная церемония встречи и банкет. Речь пойдёт о крупнейшей церемонии с участием военного караула и другими почестями за последние десятилетия. В торжественной встрече будут участвовать более 1000 военных, а также 120 лошадей - ожидается, что участники церемонии проедут по замку в каретах.

Британские власти, как пишет The Guardian, надеются на то, что почести, которые будут оказаны Трампу, помогут укрепить союзничество между Лондоном и Вашингтоном в сфере экономики и безопасности. Премьер Кир Стармер также надеется убедить Трампа оказывать большее давление на Россию.



Ряд британских активистов и общественных деятелей протестуют против визита Трампа. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что политика Трампа "сеет вражду" в обществе, и британские политики должны не бояться спорить с ним. В Лондоне в среду пройдёт акция протеста. Накануне четыре человека были задержаны после того, как они, как утверждается, спроецировали на башню Виндзорского замка фотографию Трампа с обвинявшимся в сексуальных преступлениях миллиардером Джеффри Эпштейном, а также проекцию фото Эпштейна с принцем Эндрю, братом короля Карла III.

В среду основным пунктом повестки дня визита станет посещение Виндзора и встреча с королевской семьёй. Переговоры с премьер-министром Стармером пройдут на следующий день.