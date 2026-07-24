Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами после миллиардного штрафа Google

Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу введением новых пошлин после того, как Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA).

Еврокомиссия наложила 460 миллионов евро штрафа за то, что Google, по её оценке, систематически отдавала преимущество собственным сервисам в поисковой выдаче. И ещё 430 миллионов евро – за ограничения в Google Play, мешавшие разработчикам направлять пользователей к более дешёвым предложениям на других площадках.

Трамп заявил, что ЕС необоснованно штрафует американские технологические компании, упомянув также Apple, Meta и Amazon. “Соединённые Штаты Америки не являются "копилкой" для Европы и не позволят использовать себя в таком качестве”, – написал он в Truth Social.

Президент США потребовал полностью отменить штрафы и пообещал ответные меры. “Мы ожидаем введения значительных тарифов против ЕС в самые кратчайшие сроки. Следите за развитием событий!” – заявил Трамп, добавив, что Евросоюз “заплатит очень высокую цену”.

В апреле 2025 года Еврокомиссия в рамках применения Закона о цифровых рынках оштрафовала Apple на 500 миллион евро, а Meta – на 200 миллионов евро.