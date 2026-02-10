Трамп пригрозил Ирану жёсткими мерами в случае срыва переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров с Ираном Вашингтон прибегнет к очень жёстким мерам. Об этом он сообщил в интервью журналисту Бараку Равиду, передает израильский 12-й канал.

"Я рассматриваю возможность отправки авианосца в регион и дополнительных сил", — сказал Трамп. По словам Равида, президент США дал понять, что при отсутствии дипломатического соглашения по иранской ядерной программе он готов рассмотреть военные действия.

Журналист сообщил, что Трамп обсуждает возможность отправки второго авианосца к берегам Ирана в дополнение к "Аврааму Линкольну", а также дополнительных ударных кораблей и истребителей.

При этом, по словам Равида, в телефонном разговоре Трамп отметил, что иранская сторона демонстрирует большую гибкость в текущем раунде переговоров, чем накануне 12-дневной войны летом 2025 года.

7 февраля в Омане прошли переговоры между США и Ираном. Стороны оценили встречу положительно и договорились о продолжении консультаций, однако принципиальные разногласия сохранились.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран продолжит обогащение урана в мирных целях и не примет политику "нулевого обогащения". Вице-президент Ирана Мохаммад Эслами допустил, что страна снизит уровень обогащения урана, если США полностью снимут санкции.

В середине июня 2025 года Израиль начал наносить удары по территории Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что целью атак стали ядерная инфраструктура и военные объекты. Иран обвинения отверг и начал ответную военную операцию против Израиля.

В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США, атаковав ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого стороны договорились о перемирии. Трамп заявил о полном уничтожении объектов по обогащению урана, а Тегеран сообщил об отсутствии серьезных повреждений.