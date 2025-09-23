Ссылки для упрощенного доступа

Трамп признал движение "Антифа" "террористической организацией"

Демонстрация с участием активистов "Антифа" в США, 27 августа 2017 года
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" "террористической организацией".

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что "Антифа" – это "военизированная, анархистская организация, которая открыто призывает к свержению правительства Соединенных Штатов, правоохранительных органов и правовой системы". Утверждается, что для достижения этих целей она "использует незаконные средства для организации и проводит кампании насилия".

В указе движение обвиняется в организации массовых беспорядков, нападениях на сотрудников правоохранительных органов, преследовании политических деятелей и активистов, а также вербовке молодежи. Документ предписывает "всем соответствующим исполнительным департаментам и агентствам" "расследовать, пресекать и ликвидировать любые незаконные операции", проводимые "Антифа".

Активисты, заявляющие о своей принадлежности к "Антифа", заявляют, что выступают против фашизма и в целом правого радикализма. Они участвовали в частности в массовых протестах после убийства Джорджа Флойда в 2020 году. Некоторые активисты при этом прибегают и к насилию.

Как пишет агентство Reuters, по словам экспертов, "Антифа" – это движение без чёткой структуры, руководства и иерархии, а не организация. Кроме того, в США, хотя и есть понятие "внутреннего терроризма", нет официального списка внутриамериканских террористических организаций – есть только список международных террористов. При этом неназванный представитель Минюста США заявил агентству, что указ Трампа откроет широкие возможности для следственных и надзорных органов.

