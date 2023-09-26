Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным в мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп и его семья во вторник признаны судом в Нью-Йорке виновными в мошенничестве - Трамп незаконно увеличивал стоимость своих активов. Постановление вынес нью-йоркский судья Артур Энгорон, сообщило агентство Reuters.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Трампа мошенничестве, подав иск к нему в сентябре 2022 года. Основная компания Трампа, The Trump Organization, в течение десяти лет обманывала финансовые органы относительно стоимости его активов, чтобы пользоваться правом на получении банковских льгот при пользовании кредитами и услугами по страхованию.

Судебное решение, принятое 26 сентября, не окончательное по гражданскому иску прокурора штата Летиции Джеймс, рассмотрение его продолжится со 2 октября, сообщили американские СМИ.

Это дело — одно из нескольких против Дональда Трампа. В этом году ему предъявили четыре обвинения: в сговоре, который привел к штурму Капитолия в январе 2021 года; сговоре с целью изменить итоги выборов в штате Джорджия; хранении секретных домументов в имении Мар-а-Лаго;

подлоге финансовой документации.