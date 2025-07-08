Трамп: "Путин наговорил много чуши", возможны санкции

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник на заседании своего кабинета в Белом доме, что он недоволен российским президентом Владимиром Путиным и рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России в связи с её нежеланием завершать войну в Украине.

По словам Трампа, Путин "наговорил нам множество всякой чуши". Американский президент подчеркнул, что Путин ведёт себя с ним "любезно", но на практике это "не имеет никакого смысла", поскольку, по словам Трампа, множество людей продолжает гибнуть.

На вопрос о том, как Трамп будет реагировать на последние действия России, президент США отметил, что может преподнести "небольшой сюрприз". Он добавил, что изучает законопроект о новых санкциях против России, разработанный группой сенаторов. При этом, по словам Трампа, принятие этого документа будет зависеть от его мнения на его счёт.

Президент также вновь отметил роль США в поставках оружия Украине, высказав мнение, что благодаря американскому оружию Киев не проиграл войну за 3-4 дня, как предсказывали многие. По словам Трампа, он недавно одобрил новые поставки оборонительных вооружений Украине, поскольку, по его словам, "Путин неправильно ведёт себя по отношению к людям". "Он убивает слишком много людей", - добавил президент США.

Заявления прозвучали на фоне сообщений Пентагона о том, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные вооружения Украине "с целью гарантировать способность украинцев защитить себя в то время, как мы работаем с целью достижения прочного мира и прекращения убийств".

Издание Axios во вторник со ссылкой на свои источники в администрации Дональда Трампа пишет, что глава Белого дома пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому немедленно отправить Киеву 10 ракет для систем ПВО "Пэтриот". Это прозвучало в разговоре Трампа с Зеленским на прошлой неделе. Источники Axios также заявили, что Трамп пообещал украинскому лидеру помочь найти другие способы поставок. В частности, утверждается, что Вашингтон добивается от Германии закупки систем "Пэтриот" в США для дальнейшей передачи Украине.

В начале июля стало известно о решении Вашингтона приостановить поставки некоторых видов вооружений, включая ракеты для "Пэтриот". Это вызвало обеспокоенность в Киеве.





После своего возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что стремится к скорейшему завершению войны в Украине. Администрация США вступила в контакт как с Россией, так и с Украиной, пытаясь добиться прекращения огня. На фоне продолжения боевых действий Трамп, первоначально заявлявший о хороших отношениях с Путиным, начал критиковать как российского лидера, так и президента Украины Владимира Зеленского. Сделанные во вторник заявления - одни из самых жёстких слов Трампа о Путине за всё время. Несколько дней назад президенты США и России говорили по телефону, после чего Трамп сказал, что никакого прогресса по вопросу о завершении войны достичь не удалось.