Трамп: Путина не приглашали на G20, но его участие было бы полезным

Президент США Дональд Трамп не подтвердил сообщения Washington Post о том, что его администрация пригласила президента России Владимира Путина в Майами на саммит "Группы 20" (G20), в которую входят 20 крупнейших экономик мира, однако высказал мнение, что приезд Путина был бы "полезным".

При этом Трамп, общаясь с журналистами, отметил, что сомневается в том, что Путин приедет на саммит, который должен пройти в декабре.

"Есть сообщения, что вы собираетесь пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Это так?" - спросил журналист у Трампа в Белом доме. Президент ответил: "Нет, но если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезно". Трамп добавил, что "не знает, приедет ли Путин" и "сомневается в том, что он приедет".

Ранее неназванные представители администрации США сообщили WP, что пока официальные приглашения не отправлялись, но Россия является членом G20 и будет приглашена. При этом замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Россия получила от США приглашение принять участие в саммите G20. В Кремле при этом ранее отмечали, что о визите президента Путина на саммит в США "речи не идет".





Трамп добавил также, что придерживается мнения, что "нужно разговаривать со всеми", и вновь раскритиковал бывшего президента США Барака Обаму за решение исключить Россию из "Группы семи" (с участием России она называлась "Группой восьми", G8, решение приняли лидеры стран "семёрки" после аннексии Крыма в 2014 году). По мнению Трампа, Россия обиделась на это решение, а её участие в форуме способствовало бы предотвращению конфликтов.

Последний раз Владимир Путин принимал личное участие в саммите G20 в 2019 году. Тогда он проходил в Японии. На полях саммита состоялась его короткая встреча с Трампом. Во время пандемии COVID-19 личные встречи лидеров не проводились, в 2023 и 2024 годах, после российского вторжения в Украину, российскую делегацию возглавлял глава МИД Сергей Лавров, а в 2025 замруководителя администрации президента Максим Орешкин. На последнем саммите организации в ЮАР не присутствовали лидеры многих стран, включая Путина, самого Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.