Трамп: режим прекращения огня с Ираном фактически завершился

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Об этом он сказал на саммите НАТО в Анкаре, отвечая на вопрос журналистов.

"Я думаю, что он завершён. Я больше не хочу иметь с ними дело», – заявил Трамп. По его словам, он ещё обсудит ситуацию с американскими переговорщиками, но считает дальнейшие переговоры с Тегераном "пустой тратой времени".

Президент США также сообщил, что американские военные в ночь на 8 июля нанесли "очень мощные удары" по территории Ирана.

"Мы сказали им: "Идите и занимайтесь своими похоронными делами", а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли. Так что мы нанесли им очень сильный удар прошлой ночью", – сказал Трамп.

Центральное командование США (CENTCOM) ранее сообщило об ударах по иранским системам ПВО, радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и катерам. В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на обстрелы судов в Ормузском проливе, в которых США обвиняют Иран.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал беспилотниками и ракетами 85 объектов в странах Персидского залива, связанных с американскими военными.

В середине июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший 60-дневное прекращение огня и переговоры о заключении окончательного мирного соглашения.

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