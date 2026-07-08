Трамп согласен с тем, что удары по РФ могут приблизить конец войны

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. В ходе встречи, отвечая на вопросы журналистов, президент США дал понять, что Вашингтон готов предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. Трамп ответил на вопрос корреспондентки Радио Свободная Европа/Радио Свобода о своём видении завершения войны России против Украины. По мнению Трампа, Владимир Путин тоже хочет закончить войну, и в ближайшее время может быть достигнуть большой прогресс.

Трамп при этом заметил, что российский президент выражал готовность встретиться с Зеленским в Москве, и спросил Зеленского, поедет ли тот в Москву. "Это опасно, там слишком много украинских дронов", - ответил украинский президент. Трамп согласился, что поездка в Москву была бы затруднительна.

Президент США согласился с тезисом о том, что дальнобойные удары украинских военных по России, в частности по НПЗ, могут приблизить конец войны.

"Это эскалация, но она может помочь и привести к завершению [войны в Украине]", – сообщил Дональд Трамп, отвечая на вопрос, что он думает об украинских атаках по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В том же духе высказался и госсекретарь Марко Рубио. Трамп также сказал, что, по его мнению, условия мирного урегулирования могут измениться в лучшую для Украины сторону.

В Анкаре Зеленский снова заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами станет поставка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot и отметил, что эти ракеты есть не только у США. Известно, что Нидерланды, Германия, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Латвия, Дания и Польша обратились к Европейской комиссии с требованием как можно быстрее дать разрешение на закупку ракет для систем ПВО американского производства в рамках "оборонной" части из 90 млрд евро, которые ЕС предоставляет Украине в 2026–2027 годах.

"Мне рассказала маленькая птичка, что Украина сможет получить лицензию", - сказал Трамп о ракетах для систем ПВО.

"Этот парень [Зеленский] больше не будет жаловаться, что мы [США] даем недостаточно [этих ракет]. Производите их сами!" – добавил Трамп.

Зеленский пока не комментировал встречу с Трампом. Он опубликовал её фото с подписью "Мы многого можем добиться вместе".

На полях саммита НАТО президент США также провёл двустороннюю встречу с временным президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Трамп пообещал исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма, в который она была включена при свергнутом Башаре Асаде, когда страна находилась под влиянием Ирана.