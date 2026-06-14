Трамп: соглашение между США и Ираном достигнуто

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении мирного соглашения между Соединёнными Штатами и Ираном. Он написал об этом в соцсети Truth Social. По словам Трампа, для судоходства открывается Ормузский пролив, который блокировал Иран, а Соединённые Штаты снимают морскую блокаду Ирана. Другие подробности Трамп не привёл. Ранее он сообщал, что заключение соглашения возможно уже 14 июня. Он в этот день отметил 80-летие.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф чуть ранее вечером 14 июня заявил о том, что после интенсивных переговоров было достигнуто мирное соглашение между США и Ираном. Переговоры велись в том числе при посредничестве Пакистана, а также Катара и других стран.

Официальная церемония подписания документа, как написал Шариф в соцсетях, должна состояться 19 июня в Женеве. Ранее сообщалось, что подписание может состояться в ближайшее время, даже в воскресенье. При этом до последнего момента не было ясно, придут ли стороны к окончательному согласию.

Из сообщения премьера следует, что подписанию ещё должны предшествовать переговоры на техническом уровне. Об открытии Ормузского пролива и других условиях соглашения он не написал, за исключением упоминания о прекращении огня.

По словам Шарифа, Иран и США договорились немедленно прекратить боевые действия "на всех фронтах", включая Ливан, где Израиль ведёт боевые действия против группировки "Хезболла" (признанная террористической в США и Израиле, в Ливане она легально ведёт деятельность как политическая партия и военизированная организация).

Шариф поблагодарил США и Иран, а также Катар, Саудовскую Аравию и Турцию, выступавшие в качестве посредников.

Иран пока не комментировал заявления. Условия договорённостей пока не сообщаются.

США и Израиль начали наносить удары в конце февраля, активная фаза противостояния с Ираном продолжалась до начала апреля, однако и после этого стороны нередко обменивались ударами, а Ормузский пролив оставался частично закрытым для судоходства. Переговоры велись через посредников в последние два месяца.