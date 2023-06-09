Трамп сообщил о новых обвинениях в связи с секретными документами

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что против него выдвинуты обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Сами обвинения пока не обнародованы. Статьи, по которым обвиняется Трамп, станут известны во вторник 13 июня, когда Трамп должен будет явиться в здание федерального суда в Майами. После этого политику изберут меру пресечения, а материалы расследования будут опубликованы.

The New York Times со ссылкой на источники пишет, что в обвинении будет семь эпизодов — в том числе ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию.

Трамп настаивает на своей невиновности и обвиняет нынешнего президента Джо Байдена в преследовании по политическим мотивам. "Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Это уже второе по счету обвинение в адрес Дональда Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутое федеральной прокуратурой.

В апреле Трамп был обвинён Большим жюри штата Нью-Йорк по делу о фальсификации деловой отчетности. Дело связано с расследованием о выплате Трампом денег порноактрисе за молчание. Суд над ним начнется в марте 2024 года.

При этом Трамп вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Обвинения и даже осуждение не лишает Трампа права баллотироваться на пост главы государства.