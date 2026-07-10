Трамп: США продолжат переговоры с Ираном, но перемирие закончено

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Соединённые Штаты согласились на предложение Ирана возобновить мирные переговоры, но отметил при этом, что это не означает возобновления действия режима прекращения огня.

Трамп написал об этом в соцсети Truth Social. Как утверждает президент США, Иран попросил США о продолжении переговоров. "Мы согласились, но Соединённые Штаты без экивоков сообщили им, что прекращение огня закончилось!" - написал он.

Этому предшествовала встреча посредников из Катара с представителями Ирана, сообщили источники Reuters.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась ранее на этой неделе после того, как в ответ на иранские удары по коммерческим судам в Ормузском проливе Соединённые Штаты впервые после подписания меморандума с Ираном в середине июня нанесли серию ударов по целям в Иране. Иран в свою очередь заявил, что атаковал американские базы в ряде стран региона.



Переговоры между США и Ираном, как предусмотрено меморандумом, должны вестись в течение двух месяцев и касаться целой серии вопросов, включая ядерную программу Ирана и статус Ормузского пролива. В последнее время, однако, эти переговоры не велись.



Иран пока не комментировал последние заявления Трампа.

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