Трамп: США размышляют о сокращении контингента в Германии

Соединённые Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Германии. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Решение по этому вопросу "должно быть принято в ближайшее время", подчеркнул он. Ранее Трамп - также посредством соцсетей - резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его высказывания об американской операции против Ирана.

Трамп в связи с позицией союзников по вопросу войны против Ирана ранее неоднократно критиковал НАТО, а в СМИ появлялись сообщения о том, что Вашингтон может готовить меры по "наказанию" тех, кто отказался помогать США или критиковал операцию. Среди возможных мер называлось и сокращение американского контингента в Европе.

По данным Пентагона от середины апреля, в Германии сейчас дислоцированы около 39 000 военнослужащих США.

Поводом для нынешних высказываний Трампа стали слова Мерца 27 апреля о том, что у США "со всей очевидностью" отсутствует стратегия в войне против Ирана. Мерц также отметил, что иранцы "очень искусно ведут переговоры", и в целом Иран оказался более устойчивым, чем предполагалось. Мерц также заявил, что США начали операцию без предварительных консультаций с союзниками и отметил, что высказывал скепсис относительно войны против Ирана лично Трампу.

Президент США в ответ высказал предположение, что Мерц хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие, и отметил, что у Германии "дела идут плохо" в экономике и других сферах.

Трамп неоднократно критикует европейских лидеров, в том числе и лидеров стран. Из его уст критика звучала в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера. При этом американский лидер высказывает о них и другие мнения, в частности о Мерце он ранее высказывался с похвалой.

И Трамп, и представители его администрации заявляли, что США могут пересмотреть отношения с другими странами НАТО на фоне последних событий. Союзники заявляют, что заинтересованы в тесных отношениях и единстве с США.