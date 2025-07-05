Трамп: Украине нужны комплексы ПВО Patriot

Президент США Дональд Трамп, который в пятницу провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил, что Украине нужны зенитно-ракетные комплексы Patriot "для обороны".

"У нас был хороший разговор с Зеленским", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта Air Force One. Отвечая на вопрос о возможной поставке Украине дополнительных комплексов ПВО Patriot, о которых просил Зеленский, Трамп заявил: "Им они нужны для обороны… Им нужно что-то, потому что их сильно обстреливают." Глава Белого дома высоко оценил эффективность Patriot, назвав эти системы ПВО "впечатляющим оружием".

Украина неоднократно обращалась к США с просьбой о предоставлении дополнительных комплексов Patriot, считая их ключевым элементом защиты городов от растущих российских ракетных и дроновых атак. Источник, знакомый с содержанием беседы Трампа и Зеленского, сообщил агентству Reuters, что разговор был "очень хорошим" и есть оптимизм относительно возобновления американских поставок комплексов Patriot для Украины.

Недавнее решение Вашингтона приостановить поставки некоторых видов вооружений, включая ракеты для Patriot, вызвало обеспокоенность в Киеве. Германия ведёт сейчас с США переговоры о закупке систем Patriot для последующей передачи Украине, однако никаких решений пока не принято.