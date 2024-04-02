Трамп внес залог в $175 млн по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп внёс залог в размере 175 миллионов долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве в сфере бизнеса , передает Bloomberg. Это позволило ему избежать конфискации активов.

В феврале суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. В решении было сказано, что бывший президент в течение десяти лет завышал стоимость своих активов, чтобы ввести в заблуждение банки и получить лучшие условия кредитов.

Политика и его компанию обязали выплатить штраф в 355 миллионов долларов, а также запретили Трампу занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной в Нью-Йорке, в течение следующих трёх лет. С учётом процентов общая сумма штрафа составила 454 миллиона долларов.

Трамп подал апелляцию на решение суда.

На прошлой неделе апелляционный суд Нью-Йорка сократил сумму залога до 175 миллионов долларов. На выполнение решения суда политику было дано 10 дней. В случае неуплаты залога генеральный прокурор Нью-Йорка могла приступить к аресту имущества Трампа.

Под угрозой конфискации могли бы оказаться все его объекты недвижимости, в том числе небоскреб Трамп-тауэр в Манхэттене и поместье Мар-а-Лаго во Флориде, пишет Би-би-си.

Всего Трампу предъявлены обвинения по четырем делам, которые связаны, в частности, с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс, клеветой на писательницу Джин Кэрролл, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома. Трамп, который снова баллотируется на пост президента США от Республиканской партии, считает все обвинения безосновательными и объясняет их политическими причинами.