Трамп во вторник встретится с Зеленским и Нетаньяху в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетяньяху. Встречи пройдут отдельно и будут посвящены войне России с Украиной и ситуации на Ближнем Востоке, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам источника телеканала, на переговорах с Нетаньяху Трамп намерен обсудить последствия войны с Ираном, ход переговоров с Ливаном и возможности расширения "Авраамовых соглашений". При этом американский президент признал, что между ним и израильским премьером сохраняются разногласия по иранскому вопросу, хотя они "довольно близки" в своих позициях.

На встрече с Зеленским, как ожидается, основное внимание будет уделено переговорам о прекращении войны между Россией и Украиной. "Сейчас время закончить войну", – заявил представитель Белого дома.

Ранее в понедельник Трамп также прокомментировал заявление Зеленского о том, что Россия якобы передает Ирану разведданные об американских военных базах. "Я не думаю, что они это делают, по крайней мере не на высоком уровне", – сказал президент США журналистам, напоминает CNN.

Ожидается, что во вторник Нетаньяху и Зеленский также примут участие в Вашингтоне в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма.

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