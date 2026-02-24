Трамп выступает с посланием Конгрессу "О положении страны"

Президент США Дональд Трамп выступает вечером 24 февраля (рано утром 25 февраля по московскому времени) с посланием к Конгрессу "О положении страны". Это предусмотренное конституцией США ежегодное выступление перед членами обеих палат Конгресса, в ходе которого президенты оценивают ситуацию в стране и говорят о приоритетах своей администрации.

Обращение будет транслировать сайт Белого дома.

Выступление Трампа - первое в течение его второго срока (в прошлом году он выступал в Конгрессе с речью, однако формально это не было обращение "О положении страны"). Наблюдатели ожидают, что Трамп сосредоточится на внутриполитических вопросах, однако коснётся и внешней политики, в первую очередь ситуации вокруг Ирана.

На выступление традиционно приглашены гости, которые займут места на галерее. Их могут приглашать как Белый дом, так и члены Конгресса, в том числе и демократы, которые сейчас находятся в оппозиции. В частности, конгрессмены и сенаторы-демократы пригласили свидетелей по делу Джеффри Эпштейна.



Белый дом пригласил американских хоккеистов, завоевавших на Олимпийских играх в Италии золотые медали в противостоянии с Канадой. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пригласил четырёх астронавтов, которые должны вскоре направиться к Луне в рамках миссии "Артемида-2". Приглашены также дочь брошенного в Гонконге за решётку критика властей КНР Джимми Лая, вдова убитого консервативного активиста Чарли Кирка, родители сотрудницы Национальной гвардии США Сары Бекстрем, убитой в прошлом году в Вашингтоне, брат убитого израильского дипломата Ярона Лищинского. Посол Украины в США Ольга Стефанишина также получила приглашение и сообщила репортёрам, что ожидает, что президент Трамп упомянет и о российском вторжении в Украину, - послание совпало по дате с его четвёртой годовщиной.