Трамп выступил с речью об "уязвимости" избирательной системы США

Президент США Дональд Трамп в обращении вечером 16 июля заявил, что в ходе избирательной кампании 2020 года Китаю удалось получить доступ к базам данных американских избирателей, получив данные об около 220 миллионах избирателей, включённых в списки в 18 штатах.

"Китайская Народная Республика совершила, вероятно, крупнейший в истории взлом данных о выборах", - сказал Трамп, сославшись на данные спецслужб. По словам президента, потенциально хакеры также могли повлиять на машины для голосования и системы подсчёта голосов. Трамп также заявил, что в 2020 году, когда он был президентом и боролся за своё избрание на второй срок, разведывательное сообщество пыталось скрыть от него данные о масштабах китайского вмешательства.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Рик Кроуфорд (республиканец) заявил, что "неизбранные бюрократы в разведывательном сообществе манипулировали и скрывали разведданные, чтобы ввести в заблуждение президента, Конгресс и американский народ".

Целью своего выступления Трамп назвал не подрыв доверия к выборам, а стремление его восстановить. Он поручил Минюсту, ФБР и ЦРУ продолжить расследования.

Демократы обвинили Трампа в том, что он пытается посеять сомнения в легитимности выборов. Они указали на то, что разведсообщество и ранее сообщало о вмешательстве Китая, но при этом пришло к выводу, что оно "не повлияло ни на один голос".

Трамп утверждает, что в 2020 году на самом деле выиграл выборы президента и был лишён победы вследствие фальсификаций. Победил тогда демократ Джо Байден. В 2024 году Трампу удалось победить на выборах и стать президентом после четырёхлетнего перерыва. Демократы высмеивают утверждения Трампа, отмечая, что он заявляет о фальсификациях только на тех выборах, которые проиграл. Сами демократы при этом утверждали, что избранию Трампа в 2016 году помогло российское вмешательство в выборы. Расследование показало, что вмешательство имело место, но не нашло доказательств какого-либо "сговора" команды Трампа с Россией.

Китай отверг утверждения Трампа. "Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы США", — заявил пресс-секретарь посольства Лю Чан.

Трамп также заявил, что расследование показало, что около 278 000 лиц, не являющихся гражданами США были зарегистрированы для голосования на федеральных выборах. Республиканцы используют это утверждение для продвижения законопроекта SAVE, выдвигающего дополнительные требования к проверке личности избирателей. Демократы утверждают, что нет никаких данных о сколько-нибудь массовом голосовании неграждан на выборах.