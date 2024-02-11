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Трамп: я не защищал бы от РФ страны НАТО, которые платят недостаточно

Бывший президент США и фаворит в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах в нынешнем году Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом, предупреждал союзников по НАТО о том, что Соединённые Штаты не будут защищать те страны, которые, как он выразился, являются "нарушителями" и не выделяют на оборону достаточных средств из своего бюджета. При этом Трамп сказал, что даже "поощрял" бы Россию делать с такими странами "всё, что ей вздумается".

Бывший президент выступил 10 февраля на большом митинге в штате Южная Каролина. Там через две недели пройдут республиканские праймериз, Трамп по опросам значительно опережает свою единственную соперницу в борьбе за выдвижение, Никки Хейли.

Трамп не в первый раз выступает в подобном духе перед своими избирателями, но в этот раз, как отмечают комментаторы, его слова прозвучали в контексте обсуждений военной помощи Украине, выделение которой, как утверждают демократы, блокируют именно сторонники Трампа в Конгрессе.

В своём выступлении бывший президент рассказал о том, как несколько лет назад президент некой "большой страны", входящей в НАТО, спросил у Трампа, защитят ли США его страну в случае нападения России, если эта страна выделяла на оборону меньше средств, чем требовал Трамп. "Нет, я не защищал бы вас. На самом деле, я даже поощрял бы их (Россию) делать всё, что они, чёрт побери, хотят. Ты должен заплатить", — сказал Трамп.

В Белом доме высказывания бывшего президента назвали "ужасными и безумными" и отметили, что они ставят под угрозу национальную безопасность США. По словам представителя администрации Джо Байдена Эндрю Бейтса, слова Трампа - это "поощрение вторжений кровавых режимов" на территорию ближайших союзников США.

Трамп занимал пост президента с 2017 по 2021 год. В бытность президентом он неоднократно призывал союзников США по НАТО выделять на оборону не менее 2% ВВП, подчёркивая, что Соединённые Штаты не должны платить за их безопасность. Многие страны НАТО действительно в последние годы увеличили расходы на оборону - не только в связи с призывами Трампа, но прежде всего из-за опасений относительно агрессивной политики России. Однако большинство стран союза по-прежнему выделяет на оборону меньше 2% ВВП.

В последнее время всё больше представителей стран ЕС говорят о своих опасениях относительно того, что вслед за Украиной Россия может напасть и на одну из европейских стран НАТО. Российский президент Владимир Путин утверждает, что таких планов нет.

В связи с возможным возвращением Трампа на пост президента в случае его победы на выборах, как сообщал ряд СМИ, европейские союзники по НАТО уже ведут консультации относительно возможного будущего. Они опасаются, что в случае прихода Трампа к власти США могут начать проводить изоляционистскую политику.

Заявления Трампа прозвучали на фоне обсуждения помощи Украине. Конгресс пока не одобрил заявку администрации на выделение 61 миллиарда долларов. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Сенате, однако в Палате представителей его перспективы не ясны. При этом большинство представителей обеих партий публично выступают за продолжение поддержки Украины.

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