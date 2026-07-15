Трамп: "Я всё время говорю Путину: Владимир, пора остановиться"

Президент США Дональд Трамп в разговорах с российским президентом Владимиром Путиным постоянно говорит ему о необходимости завершения войны против Украины. Об этом сам Трамп сказал в интервью Fox News.

"Я не буду вдаваться в детали, но я всё время говорю одно и то же. Владимир, пора тебе остановиться. Пора остановить эту войну", - сказал президент США.

На вопрос о том, верит ли он в то, что Путин готов заключить соглашение, Трамп ответил, что "для танго нужны двое", но, по его убеждению, Путин готов к соглашению. На вопрос о возможных сроках заключения мира Трамп сказал, что он может быть заключён "скоро", отметив, что верит в то, что война завершится во время его президентского срока. Он заканчивается в январе 2029 года.

Трамп в ходе предвыборной кампании говорил о том, что будет стремиться к завершению войны и даже высказывал предположение, что она сможет завершиться за 24 часа. Впоследствии он признал, что та задача оказалась сложнее, чем он думал. Администрация США по-прежнему заявляет о готовности к посредническим усилиям, но при этом в последнее время констатировала отсутствие какого-либо прогресса в переговорах. На недавнем саммите G7 Трамп впервые присоединился к заявлению в поддержку Украины, а не просто прекращения огня как такового.

Трамп и Путин в последний раз говорили по телефону 4 июля. После недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп говорил, что позвонит Путину, однако о таком звонке до сих пор не сообщалось. В Кремле подчёркивают, что между президентами сложились хорошие личные отношения. Трамп также говорил, что "ладит" с Путиным, но при этом упрекал российского лидера в том, что тот говорит добрые слова, но никак не меняет своё поведение. В Кремле в свою очередь упрекают США в невыполнении неких договорённостей, якобы достигнутых год назад в Анкоридже.