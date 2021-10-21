Трамп запустит социальную сеть TRUTH - в переводе "Правда"

Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунты которого в январе были заблокированы в большинстве социальных сетей, включая фейсбук и твиттер, заявил о намерении создать собственную социальную сеть.
По сообщению корпорации Trump Media & Technology Group, объединяющей медиаактивы Трампа, она будет носить название TRUTH ("Правда").
Запуск в тестовом режиме для приглашённых участников должен состояться уже в ноябре, а для других пользователей соцсеть должна заработать в начале будущего года.
Как говорится в сообщении от имени Трампа, цель создания соцсети - противостояние большим технологическим компаниям, которые ранее заблокировали аккаунты бывшего президента. "Мы живём в мире, где в твиттере активно присутствует "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ), а вашему любимому президенту затыкают рот. Это неприемлемо" - утверждает Трамп.
Аккаунты Трампа были заблокированы в последние дни его президентства, после нападения его сторонников на Капитолий во время официального оглашения итогов выборов. Руководство соцсетей посчитало, что, используя свои аккаунты, Трамп может способствовать новым вспышкам насилия.
- Как пишет в четверг "Голос Америки", многие активисты-республиканцы по-прежнему подают сигналы, что они будут только приветствовать, если именно Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года. По конституции, он имеет такое право, поскольку был президентом только один срок. Многие американцы из тех, что составляют ядро Республиканской партии, продолжают с энтузиазмом посещать митинги с участием 45-го президента США. Они отвергают утверждения демократов о том, что Трамп несет личную ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января нынешнего года, и по-прежнему не верят, что Джо Байден победил на выборах законно. Сам Трамп не отверг и не подтвердил возможность своего участия в выборах.
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