Трамп запустит социальную сеть TRUTH - в переводе "Правда"

Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунты которого в январе были заблокированы в большинстве социальных сетей, включая фейсбук и твиттер, заявил о намерении создать собственную социальную сеть.

По сообщению корпорации Trump Media & Technology Group, объединяющей медиаактивы Трампа, она будет носить название TRUTH ("Правда").

Запуск в тестовом режиме для приглашённых участников должен состояться уже в ноябре, а для других пользователей соцсеть должна заработать в начале будущего года.

Как говорится в сообщении от имени Трампа, цель создания соцсети - противостояние большим технологическим компаниям, которые ранее заблокировали аккаунты бывшего президента. "Мы живём в мире, где в твиттере активно присутствует "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ), а вашему любимому президенту затыкают рот. Это неприемлемо" - утверждает Трамп.

Аккаунты Трампа были заблокированы в последние дни его президентства, после нападения его сторонников на Капитолий во время официального оглашения итогов выборов. Руководство соцсетей посчитало, что, используя свои аккаунты, Трамп может способствовать новым вспышкам насилия.

Как пишет в четверг "Голос Америки", многие активисты-республиканцы по-прежнему подают сигналы, что они будут только приветствовать, если именно Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года. По конституции, он имеет такое право, поскольку был президентом только один срок. Многие американцы из тех, что составляют ядро Республиканской партии, продолжают с энтузиазмом посещать митинги с участием 45-го президента США. Они отвергают утверждения демократов о том, что Трамп несет личную ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января нынешнего года, и по-прежнему не верят, что Джо Байден победил на выборах законно. Сам Трамп не отверг и не подтвердил возможность своего участия в выборах.