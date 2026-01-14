Трамп заявил, что Иран отказался от казней участников протестов

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана не планируют казнить участников антиправительственных протестов, сообщает NBC News. По словам Трампа, США получили информацию о том, что "убийства в Иране прекращаются".

"Мне сказали, что это известно из надёжных источников", – сообщил Трамп.

Трамп предупредил, что Вашингтон примет очень жёсткие меры против Ирана, если казни всё же начнутся.

По данным США и правозащитных организаций, Иран планировал 14 января казнить первого участника протестов – 26-летнего Эрфана Солтани.

По информации правозащитников, в с начала протестов в Иране погибли более 2500 человек.

Трамп осудил убийства участников антиправительственных акций.

Вашингтон рассматривают различные варианты давления на Тегеран – от введения новых санкций до военных ударов. Источник агентства Reuters в Европе сообщил 14 января, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. На этом фоне Соединённые Штаты начали выводить военных со своей крупнейшей базы на Ближнем Востоке.