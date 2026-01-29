Трамп заявил, что попросил Путина не обстреливать Киев в течение недели

Президент США заявил, что призвал президента России не обстреливать Киев в течение недели. По словам Дональда Трампа, Владимир Путин согласился на это предложение.

"Из-за экстремального холода я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города на протяжении недели. Это не просто холод, это рекордно низкие температуры. Они никогда не сталкивались с таким холодом. И я лично попросил президента Путина в течение недели не наносить удары по Киеву и другим городам. Он согласился на это, и, должен вам сказать, это было очень приятно", – заявил Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме.

Трамп также добавил, что в российско-украинских мирных переговорах "достигнут большой прогресс".

Утром в четверг российские провоенные блогеры, а затем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщили со ссылкой на источники о достигнутой между США, Украиной и Россией договоренности о пятидневном "энергетическом перемирии", то есть об отказе воюющих сторон от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Ранее сообщалось, что такое перемирие могло стать одной из тем недавних трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

