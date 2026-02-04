Трамп заявил, что Путин сдержал обещание о паузе в ударах

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин сдержал данное ему обещание не наносить удары по энергетике Украины в течение недели.

"Это было с воскресенья по воскресенье. Она [пауза] закончилась, после чего Путин нанес сильный удар. Путин сдержал свое слово. Это много. Одна неделя – это много, мы готовы принять что угодно, потому что там действительно очень, очень холодно", – сказал Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов в Белом доме.

На вопрос о том, попросит ли он Путина продлить паузу в ударах по энергетике Украины, Трамп сказал: "Я бы хотел завершить войну".

О том, что он попросил Путина в связи с сильными морозами в Украине временно воздержаться от ударов по объектам энергетики, Трамп заявил в середине прошлой недели, когда, судя по его словам, временный мораторий уже действовал. В Кремле подтвердили, что от Трампа поступала подобная просьба. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что массированных ударов по объектам энергетики не было несколько дней. Он, однако, накануне обвинил Путина в том, что тот ввёл Трампа в заблуждение, отметив, что Россию просили о недельной паузе, а она соблюдала её только четыре дня.

Четыре дня прошло с того момента, когда о паузе объявил Трамп, до российского удара, который положил "энергетическому перемирию" конец. Однако, как следует из слов американского президента, пауза в ударах к моменту, когда о ней было объявлено, уже продолжалась несколько суток.

Первый мощный удар после паузы был нанесён в ночь на вторник 3 февраля. В Украине по-прежнему морозная погода.

Жёсткие оценки Лондона

В офисе британского премьер-министра сообщили, что накануне днем Кир Стармер и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине, включая "варварские российские атаки" в ночь на 3 февраля. "Премьер-министр добавил, что жестокие атаки Путина на критически важную национальную инфраструктуру, в том числе энергетические системы, были особенно подлыми, поскольку температура опустилась ниже -20 градусов", – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

В ночь на 3 февраля российские войска запустили по Украине 71 ракету и 450 дронов разных типов. Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области. В результате атак в Киеве часть жителей осталась без отопления, в других областях – без электроснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый массированный удар России подтверждает, что "отношение в Москве не изменилось: они по-прежнему рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез".

Переговоры в Абу-Даби

В Абу-Даби сегодня должен начаться новый раунд трёхсторонних переговоров о мире с участием делегаций Украины, России и США. Как пишет в среду со ссылкой на источники издание Politico, ряд американских и украинских официальных лиц отмечают, что есть признаки того, что Москва начала подходить к переговорам более серьёзно. Один из собеседников издания даже предположил, что реальное соглашение о прекращении конфликта может быть достигнуто уже весной. В любом случае, нынешний раунд переговоров рассматривается собеседниками Politico как проверка истинных намерений российского президента Владимира Путина.