Трамп заявил, что сократит данный России срок на заключение мира

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сократит данный им ранее России срок в 50 дней на достижение мирного соглашения с Украиной. По словам Трампа, он "разочарован в президенте Путине" и собирается сократить срок в 50 дней, поскольку, по его мнению, "он уже знает ответ" на его предложения и то, что произойдёт.

Насколько будет сокращён срок, Трамп не сказал. 50 дней он дал России ровно две недели назад - 14 июля.

Трамп выступил перед журналистами перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая проходит в понедельник в Шотландии.

Говоря о сроке в 50 дней, Трамп заявлял, что если Россия не заключит "сделку" о мире в Украине, то после истечения этого срока США введут 100-процентные импортные пошлины не только для России, но и для стран, которые покупают у неё энергоносители.

Кроме того, Трамп заявил о готовности поставлять оружие партнёрам США, которые будут направлять его Украине.

Говоря о своей "разочарованности" действиями российского президента Путина, Трамп вновь сказал, что тот ведёт с ним разговоры, которые не приводят ни к каким реальным изменениям, и российские войска продолжают атаковать украинские города.

Российский фондовый рынок отреагировал на слова президента США резким падением.

Сам Путин за две недели ни разу не не прокомментировал данный ему президентом США срок в 50 дней. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая ранее в понедельник, вновь повторил российские требования к Украине - отказ от вступления в НАТО и признание территориальных изменений, то есть отказ от территорий, на которые претендует Россия. Украина не согласна с этими требованиями и настаивает на прекращении огня без предварительных условий.