Трамп заявил, что власти Марокко назовут автомагистраль в его честь

Президент США Дональд Трамп 26 июля в соцсетях поблагодарил короля Марокко Мохаммеда VI, опубликовав видео, из которого следует, что власти североафриканской страны решили назвал новое скоростное шоссе в его честь - "Автомагистраль имени президента Дональда Трампа".

В видео рассказывается о новой магистрали "имени президента Трампа во имя мира и процветания", которое связало центральную часть Марокко с "южными атлантическими провинциями". Под ними имеется в виду территория Западной Сахары, бывшей испанской колонии, об аннексии которой Марокко заявило в 1975 году. Большинство стран мира не признаёт суверенитет Марокко над этой территорией, однако США при первой администрации Трампа в 2020 году признала его.

Шоссе протяжённостью более тысячи километров было сооружено в 2025 году. Оно связало город Тизнит с Дахлой на юге Западной Сахары, пройдя также через административный центр этой территории Эль-Аюн. "Объект включает 16 крупных искусственных сооружений, соответствующих международным техническим требованиям. В проект также входит строительство самого длинного моста Королевства, который считается одной из ключевых частей этой трассы", - пишет марокканская пресса. Трамп в своём посте заявил, что надеется когда-нибудь проехать по шоссе от начала до конца.

Власти Марокко пока официально не заявляли о том, что шоссе будет названо именем Трампа. Марокко поддерживает тесные отношения с США, в частности страна присоединилась к так называемым Соглашениям Авраама, нормализовав отношения с Израилем, а также стала одним из учредителей созданного Трампом Совета мира.

Ранее сообщалось, что именем Трампа будет назван транспортный коридор через территорию Армении, который свяжет основную территорию Азербайджана и его анклав в Нахичевани. Пока, однако, договорённости об этом коридоре ещё не реализованы.