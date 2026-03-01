Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном на фоне новых ударов

Дональд Трамп заявил, что новые власти Ирана хотят переговоров и он готов к диалогу.

"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить то, что было бы очень практично и легко сделать раньше. Они слишком долго ждали", – сказал президент США в интервью The Atlantic.

При этом Трамп не смог ответить, когда именно такие переговоры могут состояться.

Вместе с тем израильское издание Ynet со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Тегеран отверг предложение США о прекращении огня. По словам собеседника издания, Вашингтон через посредника, вероятно, Италию, предложил Тегерану прекратить огонь на следующий день после начала операции, но Иран категорически отказался.

Боевая операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В ответ Иран стал обстреливать не только Израиль, но и другие страны региона. Тегеран заявил, что считает законными военными целями израильские объекты и американские военные базы.

Минобороны Объединённых Арабских Эмиратов в свою очередь заявило об атаке Ирана двумя беспилотниками на французскую военно-морскую базу Ас-Салям в Абу-Даби. Загорелись два контейнера. По данным ведомства, никто не пострадал.

"ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и жителей, чтобы обеспечить суверенитет, безопасность и стабильность страны, а также защитить национальные интересы и возможности", – заявило Минобороны.

Кроме того, иранские ракеты атаковали в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн". Корпус стражей исламской революции заявил о пуске четырёх баллистических ракет. Американская сторона подтвердила сам факт атаки, но сообщила, что она была неудачной.

В ответ американские военные нанесли удар по иранскому кораблю. По утверждению командования США, иранский корвет идёт ко дну. Иранских военных призвали сложить оружие и покинуть борт.

Центральное командование также сообщило о первых потерях в ходе операции – погибли трое американских военнослужащих, пятеро получили серьёзные ранения. Ещё несколько военных получили лёгкие осколочные ранения и контузии и проходят процесс возвращения в строй. Где именно погибли военные, в сообщении командования не указано.

В Минобороны ОАЭ также отчиталось, что силы ПВО страны с начала иранской атаки 28 февраля 2026 года перехватили 167 ракет различных типов и 541 беспилотник. Большинство ракет были уничтожены, 13 – упали в море. На территории страны упали 35 дронов, причинив материальный ущерб. Погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, ещё 58 человек получили ранения различной степени тяжести.