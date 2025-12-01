Трамп заявил о "хорошем шансе" на соглашение о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One после переговоров представителей Украины и США во Флориде 30 ноября заявил, что "есть хороший шанс заключить" соглашение о прекращении войны в Украине.

Трамп сказал, что Украина имеет "некоторые сложные проблемы". На вопрос журналиста о том, что он имеет в виду, президент США ответил, что речь идет о "ситуации с коррупцией", которая "не способствует" завершению войны. "Но я думаю, что есть хороший шанс заключить соглашение", – добавил он.

Госссекретарь США Марко Рубио по итогам встречи заявил, что закончить войну в Украине очень важно, но важна и безопасность, чтобы предотвратить новое вторжение и сделать Украину "более сильной и процветающей": "Основу для этого мы заложили в Женеве, обсуждение продолжалось в течение недели, а сегодня был сделан очередной шаг. Однако нам есть еще над чем работать. Здесь есть еще одна сторона, которая должна стать частью этого уравнения", - сказал Рубио, имея в виду Россию. Он отметил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф "едет в Москву, будет взаимодействовать с российской стороной, хотя мы понимаем и её позицию". Издание The Wall Street Journal писало, что Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер отправятся в Россию для переговоров уже в первого декабря.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров назвал переговоры "продуктивными и успешными". Он сказал, что стороны говорили о "важных для Украины" вопросах и США "очень в этом поддерживают" Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Умеров доложил ему "об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах". "Важно, что в разговоре присутствует конструктив, и все вопросы на встречах обсуждались откровенно и были направлены на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины", – написал он в своем телеграм-канале.

Переговоры проходили в гольф-клубе Shell Bay в Майями 30 ноября. Издание Axios писало, что США хотят "устранить разногласия" с Украиной по вопросу территорий и гарантий безопасности. По данным The Wall Street Journal, переговоры включали вопросы о возможных выборах, обмене территориями и гарантиях безопасности. Издание пишет, что переговоры между США и Украиной длились более четырех часов.

Источник CNN утверждает, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие об официальном отказе Украины от своего стремления к вступлению в НАТО. Теперь переговорщики, по словам собеседника телеканала, обсуждают возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в Севроатлантический союз - без того, чтобы сам Киев формально отказывался от своего права стремиться к членству в НАТО.

"РБК-Украина" со ссылкой на источик пишет, что во Флориде, в частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО. По его словам, США "доносят до Украины позицию РФ, которая требует полного выхода украинских сил с Донбасса", но "позиция Украины остается неизменной: дискуссия по территориям должна начинаться с текущей линии соприкосновения". О том, что именно вопрос о том, где пройдёт линия разграничения, был одним из главных, пишет и Axios. По вопросу вступления в НАТО украинская делегация говорила о том, что курс на членство в Альянсе закреплен в Конституции, и ее изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом, заявил он.

Обсуждались также гарантии безопасности для Украины, однако о конкретных результатах этого обсуждения не сообщается.