Трамп заявил об отмене поездки Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут в Исламабад на переговоры с Ираном. Это следует из слов президента в интервью Fox News 25 апреля. Накануне при этом Белый дом подтверждал поездку Уиткоффа и Кушнера.

"У нас есть все карты. Они (иранцы) могут позвонить нам в любой момент, но мы больше не будем тратить 18 часов на перелёты, только чтобы встретиться и поговорить ни о чём" - сказал Трамп.

В Белом доме в ответ на запросы СМИ о том, отменена ли поездка, сослались на слова президента в интервью Fox. Впоследствии Трамп подтвердил, что отменил поездки любых американских представителей на переговоры с Ираном, написав об этом в соцсети Truth social. Он вновь высказал мнение, что разногласия в иранском руководстве препятствуют достижению соглашения.

Накануне о поездке спецпредставителей в Пакистан для второго раунда переговоров с Ираном сообщали СМИ, называлась даже конкретная дата - 27 апреля. При этом в Иране подготовку к переговорам по-прежнему не подтверждали.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в субботу завершил визит в Исламабад. По его словам, он изложил пакистанским посредникам иранское видение завершения конфликта. Как отметил Арагчи, неясно, насколько серьёзно США настроены на дипломатию.

Иран по-прежнему настаивает на снятии американской блокады своих портов как ключевом условии для продвижения диалога.

В настоящий момент продолжает действовать перемирие, продлённое Трампом на этой неделе без указания конкретного срока его завершения. США продолжают блокаду морских портов Ирана, а Иран блокирует Ормузский пролив.



