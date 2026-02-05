Трамп заявил об улучшенном соглашении вместо договора СНВ-III

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединённые Штаты не будут продлевать договор СНВ-III с Россией, срок действия которого истёк 5 февраля. Договор ограничивает размеры ядерных арсеналов России и США. В 2010 году в Праге подписали бывшие президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев. В силу документ вступил в 2011 году.

В посте в соцсети Truth Social Трамп призвал к заключению "нового, улучшенного и модернизированного договора" вместо продления старого. Прежний документ, президент США назвал "плохо заключённой сделкой", которая "грубо нарушается".

Ранее в четверг, 5 февраля, издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщило, что Россия и США близки к соглашению о фактическом продлении СНВ-III. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали параметры соглашения с представителями России в Абу-Даби 4 и 5 февраля, пишет Axios.

Неназванный американский чиновник заявил Axios, что продление истекающего договора не будут оформлять юридически. Другой источник утверждает, что стороны на практике согласятся соблюдать условия СНВ-III как минимум полгода, в течение которых будут вестись переговоры о новом соглашении.

Осенью 2025 года президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности страны заявил, что Кремль готов придерживаться СНВ-III ещё год после его истечения, но лишь в том случае, если США тоже возьмут на себя такие обязательства. Глава Белого дома Дональд Трамп в январском интервью The New York Times не выразил опасений в связи с истечением срока действия договора с Россией. "Мы просто заключим лучшее соглашение", – подчеркнул тогда Трамп.

В беседе с NYT Трамп высказал предположение, что будущий договор должен включать также Китай - третью по размерам ядерного арсенала мировую державу. В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что это требование "неразумно и не реалистично", подчеркнув, что Китай поддерживает свой арсенал на "минимальном уровне" и не участвует в гонке вооружений.







